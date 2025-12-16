Больше кешбэка получат держатели карт Дальневосточного банка

Еще больше преимуществ будет доступно держателям карт Дальневосточного банка с нового года. 1 января начнет действовать обновленная программа лояльности, которая сделает покупки, оплаченные картами банка, еще более выгодными.

Что меняется:

- существенно расширен перечень привилегированных категорий, за покупки в которых можно будет получать повышенный кешбэк: добавлены такие популярные категории, как супермаркеты, такси, здоровье и другие;

- к выбору будут доступны сразу две привилегированные категории для получения повышенного кешбэка;

- выбрать привилегированные категории можно будет месяц в месяц, то есть повышенный кешбэк будет начисляться за покупки в том же месяце*, в котором категории выбраны.

Напомним, по условиям программы лояльности, повышенный кешбэк 5% начисляется за покупки в привилегированных категориях и 1% за прочие покупки.

«Изменения программы лояльности с 1 января 2026 года позволят нашим клиентам получать максимум выгоды от покупок», – отметила начальник Департамента розничного бизнеса АО «Дальневосточный банк» Татьяна Туранова.

Подробная информация – на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для частных лиц Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).