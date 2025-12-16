Названы ключевые возможности бизнес-карты Примсоцбанка

Бизнес-карта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Примсоцбанке –помощник в оптимизации. В финорганизации рассказали о ее ключевых возможностях.
Основные характеристики продукта:
- Кэшбэк: 0,5% от суммы операций по категориям «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов».
- Максимальный размер выплаты – 1 000 рублей.
- Выдача карты: в день обращения в офис банка.
- Информирование: бесплатные SMS уведомления обо всех операциях по карте.
- Онлайн платежи: возможность расчетов в интернете и на маркетплейсах без взимания комиссии.
- Контроль расходов: функция установки лимитов на отдельные виды операций.
Особенности использования
Карта выпускается к действующему расчетному счету компании. Средства зачисляются на счет и сразу становятся доступны по карте для быстрых расчетов.
Пополнение карты и расчетного счета любым удобным способом:
- через банкоматы Примсоцбанка;
- через терминалы самообслуживания Примсоцбанка;
- через банкоматы и терминалы сторонних банков.
Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», в ближайшем офисе Банка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxHJYQh