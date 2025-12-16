Названы ключевые возможности бизнес-карты Примсоцбанка

Бизнес-карта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Примсоцбанке –помощник в оптимизации. В финорганизации рассказали о ее ключевых возможностях.

Основные характеристики продукта:

Кэшбэк: 0,5% от суммы операций по категориям «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов».

Максимальный размер выплаты – 1 000 рублей.

Выдача карты: в день обращения в офис банка.

Информирование: бесплатные SMS уведомления обо всех операциях по карте.

Онлайн платежи: возможность расчетов в интернете и на маркетплейсах без взимания комиссии.

Контроль расходов: функция установки лимитов на отдельные виды операций.

Особенности использования

Карта выпускается к действующему расчетному счету компании. Средства зачисляются на счет и сразу становятся доступны по карте для быстрых расчетов.

Пополнение карты и расчетного счета любым удобным способом:

через банкоматы Примсоцбанка;

через терминалы самообслуживания Примсоцбанка;

через банкоматы и терминалы сторонних банков.

Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», в ближайшем офисе Банка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.