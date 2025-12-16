Потребительские цены в Иркутской области в ноябре 2025 года выросли на 0,5% по сравнению с октябрем. Традиционный предновогодний рост цен в основном коснулся отдельных категорий товаров и услуг, в то время как на некоторые позиции отмечалось снижение стоимости. Данные приводит Иркутскстат.

Наиболее заметно подорожали тепличные овощи: огурцы стали стоить на 34% больше, сладкий перец – на 15%, а помидоры – на 8%. Одновременно продолжали дешеветь овощи и фрукты осеннего урожая, такие как картофель, яблоки, лук, морковь и капуста.

В группе услуг начало «низкого сезона» привело к удешевлению путевок в ОАЭ (на 16%), Египет (на 10%) и страны Юго-Восточной Азии (на 2%). При этом выросла стоимость проезда в купейных и плацкартных вагонах поездов, а также туров в Турцию и на Черноморское побережье России.