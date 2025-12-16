Главную елку Свердловского округа Иркутска откроют 27 декабря в роще «Звездочка»

Торжественное открытие главной новогодней елки Свердловского округа Иркутска состоится 27 декабря в роще «Звездочка». Администрация округа запланировала обширную праздничную программу, включающую зимние развлечения для детей и взрослых, спортивные соревнования и украшение общественных пространств.

«С сотрудниками правоохранительных органов уже проработаны вопросы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, охраны общественного порядка. Наша главная задача, чтобы все массовые мероприятия прошли без происшествий, а хорошее настроение у иркутян сохранилось на весь период новогодних и рождественских праздников», – отметил глава Свердловского округа Иркутска Антон Медко.

Праздничное оформление уже ведется на торговых точках, учреждениях и въездах в микрорайоны. В рамках программы запланирован фестиваль для многодетных семей «Расскажи нам елка сказку!», 14 детских игровых программ и спортивные «Веселые старты». Все желающие смогут бесплатно покататься на коньках на нескольких открытых кортах округа.