Покупательнице оспоренной квартиры Долиной порекомендовали взыскать убытки с мошенников

Суд первой инстанции отказал покупательнице Полине Лурье во взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной, чья квартира была продана под влиянием мошенников. Согласно судебным документам, с которыми ознакомился ТАСС, истец имеет право предъявить требования о возмещении ущерба непосредственно к злоумышленникам.

«Отказывая во взыскании с Долиной в пользу Лурье денежных средств, составляющих стоимость квартиры, суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков», – говорится в решении апелляционной инстанции. Сделка по продаже квартиры ранее была признана недействительной.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, Долина предлагала вернуть деньги, но в рассрочку и без учета инфляции. Это предложение не устроило покупательницу, которая настаивает на признании сделки законной и передаче ей квартиры.

Резонансная история с оспариванием певицей Ларисой Долиной сделки по продаже своей квартиры, ставшей жертвой мошенников, не привела к кризису на рынке вторичного жилья. «Эффект Долиной» проявился скорее в форме краткой паузы или осторожности покупателей, чем в разломе спроса, заявили эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
