Бюджеты россиян на новогодние подарки выросли на 5%

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18 тыс. рублей. Согласно совместному опросу сервиса SuperJob и бренда MADAME COCO, это на 5% больше, чем годом ранее.

Большинство граждан (72%) будут дарить подарки родственникам, 40% – любимым, а 30% – друзьям. Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Как отмечают аналитики, мужчины чаще поздравляют вторую половину и заявляют о более крупных бюджетах (21,4 тыс. руб.), чем женщины (16,1 тыс. руб.).

Наиболее щедрые бюджеты на подарки у жителей мегаполисов. Лидерами стали Москва (22,2 тыс. руб.), Красноярск (21,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (19,4 тыс. руб.). По данным бренда MADAME COCO, самыми популярными презентами остаются товары для дома: постельное белье, пледы и подарочные наборы.