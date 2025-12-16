В уходящем году иркутяне читали детективы, смотрели сериалы и слушали «Худи»

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Иркутской области проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, иркутяне стали чаще развлекаться в онлайн среде – читать, слушать музыку и смотреть фильмы.

По данным МТС в 2025 году жители Иркутской области на 19,5% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента – иркутяне чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+12%) и слушали музыку на стримингах (+27%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона – мистический детектив Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска», фэнтези «Железное пламя» Ребекки Яррос и герметичный триллер российской писательницы Яны Вагнер «Тоннель».

В онлайн-кинотеатре «КИОН» чаще всего выбирали полнометражную картину «Жизнь по вызову» (18+), сериалы «Виноград» (18+), «Почка» (18+), «Бар один звонок» (18+) и «Тайга» (18+), а также мультсериал «Три кота» (0+).

В музыкальном стриминге «КИОН Музыка» у иркутских слушателей лидировали «Худи» в исполнении NILETTO, Джигана и Artik&Asti, Homay башкирской группы AY YOLA и композиция «Баяноммай» от Артема Тото. При этом регион вошел в топ-12 самых слушающих регионов страны.