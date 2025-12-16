Президент подписал закон о рубках погибшего леса на Байкале

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» 15 декабря 2025 года. Документ, принятый парламентом на прошлой неделе, вступит в силу 1 марта 2026 года.

Закон вносит ряд поправок, направленных на конкретизацию режима охраны и хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, включая вопросы лесопользования.

Запрет сплошных рубок:

В центральной экологической зоне устанавливается запрет на сплошные рубки лесных насаждений на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Исключение из запрета:

Сплошные рубки разрешаются только в целях воспроизводства лесов для погибших лесных насаждений, утративших свои полезные функции, при условии, что выборочные рубки не обеспечивают их замену на новые насаждения.

Определение участков для рубок:

Перечень конкретных земель лесного фонда и/или лесных участков, на которых допускаются такие сплошные рубки, будет определяться Правительством Российской Федерации. Основанием для этого станет решение специально созданной Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.

Условия согласования Комиссией:

Проект перечня земель для сплошных рубок будет рассматриваться Комиссией только при наличии положительной позиции Российской академии наук. Также при направлении документов в Комиссию федеральными органами власти обязательно требуется приложить позицию высшего должностного лица Иркутской области и/или Республики Бурятия, на территории которых планируются рубки.

Комиссия:

В состав указанной Комиссии будут входить депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители Администрации Президента, Правительства РФ, ФСБ России, а также высшие должностные лица Иркутской области и Республики Бурятия. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.