Зачем криптовалюты, когда будет цифровой рубль?

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что «россияне никогда не смогут платить криптовалютой за товары или услуги». Одновременно в парламенте рассматривается возможность разрешить квалифицированным инвесторам операции с негосударственными цифровыми валютами как с имуществом, в том числе с ценными бумагами, без дополнительных ограничений.

Кроме того, на сегодняшний день уже законодательно закреплено право физлиц и компаний владеть криптовалютами. Однако использование их на территории РФ в качестве денег, платежно-расчетной единицы, запрещено, а вопрос о покупке и продаже криптовалюты на бирже из-за позиции Банка России, считающего нецелесообразным появление на отечественном рынке столь рискованных инструментов, остается в подвешенном состоянии.

Ранее представители руководства регулятора высказывали мнение, что доступ к операциям с криптовалютами нужно разрешить только квалифицированным инвесторам. Если решение по данному предложению будет положительным, на этот рынок могут прийти почти 1 млн россиян с высокими доходами, имеющих на сегодняшний день необходимый для торговли криптой статус.

– Безусловно, для интеграции криптовалют в существующую систему биржевой торговли в России потребуется время, необходима разработка специального ПО, создание специальных институтов для хранения криптовалют частных владельцев. Тем временем в России внедряется государственный цифровой рубль, основанный на технологии блокчейна, который может стать выгодной альтернативой для расчетов и даже для хранения денег в криптовалютах при гораздо более низких рисках по сравнению с негосударственными цифровыми валютами, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.


