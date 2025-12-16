ИНК поддержала создание новой постоянной экспозиции в историческом музее Усть-Кута

Экспозиция посвящена экономическому и историческому развитию Усть-Кутского района, в том числе современному этапу освоения ресурсов. При финансовой поддержке ИНК был разработан дизайн экспозиции и приобретена интерактивная сенсорная панель, ставшая центральным элементом информационного блока. Компания также предоставила музею архивные материалы, посвященные 25-летней истории предприятия, и тематические экспонаты.

В экспозиции представлены кинохроника об открытии Марковского месторождения, свидетельства ветеранов отрасли и современные видеоматериалы о проектах ИНК. Посетители смогут ознакомиться с образцами нефти с Марковского, Ярактинского и Даниловского месторождений, а в перспективе – с продукцией Иркутского завода полимеров.

«Музей Усть-Кута – это важный культурный объект, который хранит историческую память о становлении города и его инфраструктуры. Мы высоко ценим работу коллектива музея по сохранению этого наследия и со своей стороны стремимся вносить вклад в его развитие и модернизацию для жителей и гостей города», – отметил заместитель генерального директора ИНК по региональной политике Евгений Милов.

Открытие новой экспозиции стало частью комплексного обновления музея, приуроченного к его 45-летию. В рамках программы капитального ремонта были модернизированы выставочные залы, фойе и подсобные помещения.

ИНК на постоянной основе поддерживает территории своего присутствия, в том числе культурные и образовательные учреждения Усть-Кута. Музей неоднократно становился победителем грантовых конкурсов компании «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». На средства грантов ранее были созданы интерактивный макет старого вокзала и разработаны тематические экскурсионные маршруты по историческим местам города, в том числе по территории бывшего солеваренного завода.