Хронический дефицит бюджета: новые прогнозы до 2042 года

Правительство опубликовало обновлённый бюджетный прогноз до 2042 года, который впервые прямо фиксирует хронический дефицит федерального бюджета на всём горизонте планирования. Даже в базовом сценарии расходы устойчиво превышают доходы, а дефицит к 2042 году увеличивается с ожидаемых в 2025 году 2,6% ВВП или 5,7 трлн рублей, до 2,9% прогнозируемого ВВП или 21,6 трлн рублей. В консервативном варианте разрыв становится существенно глубже и достигает 8,4% ВВП, что эквивалентно почти 55 трлн рублей. Одновременно доля доходов бюджета в ВВП снижается с 17,1% до 14,1%, тогда как расходы удерживаются вблизи 17% ВВП.

– Ключевая структурная проблема заключается в слабых темпах роста доходной базы на фоне долгосрочных обязательств государства. Согласно прогнозу, нефтегазовые доходы к 2042 году сокращаются почти вдвое, с 4% до 1,9% ВВП, а рост ненефтегазовых поступлений лишь компенсирует это падение. Даже при росте цены Urals до $69 за баррель к 2031 году (согласно прогнозу) и плавном ослаблении рубля до 133 рублей за доллар бюджет остаётся дефицитным, а пространство для манёвра постепенно сужается, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

На этом фоне госдолг в базовом сценарии правительства увеличивается с текущих 38,5 трлн рублей, или 17,7% ВВП, до 238,5 трлн рублей, или 32,2% ВВП к 2042 году. Формально это не критический уровень, но принципиально меняется динамика. Процентные расходы растут быстрее экономики, и всё большая часть новых заимствований потребуется не для развития, а для обслуживания уже накопленного долга. Это и есть главный долгосрочный риск бюджетной траектории, а именно долговая спираль при внешне сбалансированных доходах и расходах.