В Иркутске прошел турнир по хоккею с шайбой на Кубок Сбера

На арене «Айсберг» хоккейный турнир собрал сильнейшие коллективы региона: команды «Ангара» (сборная предпринимателей Иркутской области), ИНК, Эн+, Киренский речной порт, РЖД, Таас-Юрях, а также представители силовых ведомств – хоккеисты МВД и Следственного комитета Иркутской области.

В дивизионе «А» первое место заняла команда ИНК, второе – хоккеисты Киренского речного порта, бронза досталась сборной предпринимателей («Ангара»).

В дивизионе «Б» победила сборная МВД России по Иркутской области, серебро завоевали железнодорожники, бронзовые медали получила команда «Искра» Следственного комитета Иркутской области.

Одним из самых ярких событий стал товарищеский матч команд Сбера и правительства Иркутской области, который закончился со счетом 6:5.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка, вручил денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря МКУ ДО «СШ «Олимпия» города Иркутска.

«Турнир этого года вновь доказал, насколько любим хоккей иркутянами. Соревнования подарили массу положительных эмоций и показали высокий уровень подготовки наших команд. Спортсмены на льду продемонстрировали дух здоровой конкуренции и взаимоподдержки. Но главное достижение мероприятия – вклад в развитие детского спорта. Сертификат, переданный спортивной школе «Олимпия», станет поддержкой юным хоккеистам», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Огромное спасибо организаторам турнира и лично председателю Байкальского банка Сбербанка Рушану Сахбиеву за такую важную инициативу! Полученный сертификат позволит нам приобрести новый хоккейный инвентарь для наших юных спортсменов. Такие мероприятия вдохновляют молодежь заниматься спортом, прививают любовь к хоккею и воспитывают чувство гордости за свою команду и Иркутск», – Леонид Гольдберг, директор МКУ ДО «СШ «Олимпия» города Иркутска.

На турнире для маленьких гостей и их родителей были организованы увлекательные развлечения: весёлые аниматоры поднимали настроение, мастера аквагрима превращали лица ребят в яркие картины, все желающие угощались горячими пышками и полезными кислородными коктейлями.

Любители цифровых развлечений на специальных локациях сражались в киберигры. AI-любители создавали уникальные фото в ИИ-фотобудке. Гостей встречает ярмарка спортивных секций – от шахмат до велоспорта. На интерактивной площадке «Алгоритмики» юные айтишники знакомились с азами программирования.

Взрослые и дети проходили экспресс-тестирование здоровья с сервисом GigaDoc, создавали яркие образы в AI-фотобудке, тестировали умное кольца Сбера, которое стало главным призом на розыгрыше. Его выиграла иркутянка Наталья Демитришина.

На турнире состоялась автограф-сессия с иркутским хоккеистом, защитником, мастером спорта СССР по хоккею с мячом, многолетним капитаном «Сибсканы» и «Сибсканы-Энергии», обладатель клубного рекорда по количеству сыгранных матчей Василием Донских. Все желающие смогли лично пообщаться с легендой, взять автограф и запечатлеть этот момент.