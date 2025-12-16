Новости

Земельный участок стадиона «Пионер» возвращен в муниципальную собственность

Прокуратура Иркутской области выиграла в судебном споре о возвращении муниципалитету Иркутска земельного участка, на котором ранее находился стадион «Пионер». Четвертый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск надзорного ведомства в полном объеме, отменив решение суда первой инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что при приватизации стадиона в 2022 году местные власти не установили обязательное требование о сохранении целевого спортивного назначения объекта. После этого новый собственник снял спортивное сооружение с кадастрового учета, и участок был перепродан для дальнейшего строительства жилых домов.

Судебный акт апелляционной инстанции вступил в законную силу. Теперь земельный участок на улице 4-я Советская в Октябрьском районе Иркутска должен быть возвращен в распоряжение городской администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
