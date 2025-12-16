Новости

Туризм 2025, последние новости
Паромное сообщение с Ольхоном будет работать до 31 декабря
Курорт «Гора Соболиная» в Иркутской области признан самым доступным в России для зимнего отдыха
Аэрофлот открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год
Все материалы сюжета

Рябков объявил о близости разрешения украинского конфликта

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, выразил уверенность в приближающемся разрешении украинского конфликта. Он указал, что ситуация достигла точки, когда возможен реальный выход из длительного кризиса, сообщает газета "Ведомости".

Рябков уточнил, что конфликт не мог быть предотвращён, так как события разворачивались «неправильным путём». Российские власти подчеркнули необходимость учёта объективных реалий и признания территориальных изменений.

Читайте также:

«Берлинские переговоры: Украина готова отказаться от НАТО ради гарантий безопасности»
16 декабря 2025
Урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем когда-либо»: главное к утру
16 декабря 2025

Ранее Рябков уже высказывался относительно подхода США к украинской проблематике, отмечая, что позиция Вашингтона выглядит более конструктивной, нежели европейских партнёров.

Дипломатическое взаимодействие продолжается активно: 14 декабря состоялись встречи в Берлине, где американская сторона представила план из 28 пунктов, включавший условия мира. Позже этот проект сократили до 22 позиций. Важнейшим вопросом оставалась проблема территорий, что вызвало несогласие в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг возможность уступок по неподконтрольному Донбассу.

Таким образом, несмотря на имеющиеся разногласия, дипломатический процесс набирает обороты, демонстрируя готовность сторон искать пути к компромиссу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (821)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес