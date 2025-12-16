Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, выразил уверенность в приближающемся разрешении украинского конфликта. Он указал, что ситуация достигла точки, когда возможен реальный выход из длительного кризиса, сообщает газета "Ведомости".

Рябков уточнил, что конфликт не мог быть предотвращён, так как события разворачивались «неправильным путём». Российские власти подчеркнули необходимость учёта объективных реалий и признания территориальных изменений.

Ранее Рябков уже высказывался относительно подхода США к украинской проблематике, отмечая, что позиция Вашингтона выглядит более конструктивной, нежели европейских партнёров.

Дипломатическое взаимодействие продолжается активно: 14 декабря состоялись встречи в Берлине, где американская сторона представила план из 28 пунктов, включавший условия мира. Позже этот проект сократили до 22 позиций. Важнейшим вопросом оставалась проблема территорий, что вызвало несогласие в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг возможность уступок по неподконтрольному Донбассу.

Таким образом, несмотря на имеющиеся разногласия, дипломатический процесс набирает обороты, демонстрируя готовность сторон искать пути к компромиссу.