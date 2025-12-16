Почти четверть жителей Иркутска берет кредиты на сумму от 2 до 3 млн рублей

Почти каждый четвертый житель Иркутска (24%) предпочитает оформлять кредиты на сумму от 2 до 3 млн рублей. Чаще всего заёмные средства направляются на покупку бытовой техники (34%) и приобретение жилья (23%), следует из исследования СберСтрахования жизни, проведенного в декабре.

На третьем месте среди целей кредитования — покупка автомобиля (18%). Далее следуют ремонт (11%), лечение (3%) и путешествия (3%). Еще 7% респондентов указали иные цели.

Согласно данным исследования, средняя сумма кредита (потребительские кредиты и ипотека), на которую ориентируются жители Иркутска, составляет 8,5 млн рублей, а наиболее комфортный срок его погашения — 6,9 года. В среднем по России эти показатели составляют 9,8 млн рублей и 6,7 года соответственно.

22% иркутян предпочитают оформлять кредиты на сумму до 1 млн рублей. Кредиты на сумму от 2 до 3 млн рублей рассматривают 24% опрошенных, еще 22% — от 4 до 5 млн рублей, а 15% — от 11 до 20 млн рублей. Крупные кредиты на сумму свыше 21 млн рублей планируют оформить 10% респондентов.

Несколько раз в год берет кредиты всего 18% жителей Иркутска. Наиболее активные заемщики встречаются среди молодых граждан возрастной группы 18–30 лет, которые берут кредиты примерно раз в год (27%). Совершать покупки в кредит склонны больше женщины, чем мужчины.

Решающим фактором по мнению большинства россиян (52,2%) является процент по кредиту. Кроме того, каждый третий (28,5%) обращает внимание на льготный период, а каждый девятый (10,7%) — на возможность застраховать жизнь и здоровье.