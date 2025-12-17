Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 декабря: 11 021,5498 руб/1 г золота и 163,1100/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 021,5498 руб.
- 1 грамм серебра - 163,1100 руб.
- 1 грамм платины - 4 532,8901 руб.
- 1 грамм палладия - 3 978,7200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 82,1199 р. (0,74%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6700 р. (1,01%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4598 р. (0,03%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2200 р. (1,41%).