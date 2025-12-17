Верховный суд поставил точку в деле Ларисы Долиной: квартира остаётся за Лурье

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов и отказал певице Ларисе Долиной в признании сделки купли-продажи её квартиры в Хамовниках недействительной. Квартира остаётся в собственности Полины Лурье, а встречный иск покупательницы о выселении Долиной будет рассмотрен заново в Московском городском суде. Решение суда вступило в силу немедленно, сообщает РБК.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что Лариса Долина незаконно проживает в квартире, и если она не покинет её добровольно, суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении. После оглашения решения представительница Лурье, Светлана Свириденко, не смогла сдержать слёз.

«Если после решения в Хамовническом суде я вышла и сказала, что оно убивает правосудие, то теперь я говорю, что правосудие есть», — заметила она.

Адвокат Дмитрий Мальбин, партнер Verba Legal, отметил, что решение Верховного суда полностью соответствует закону и практике. Он пояснил, что вопрос выселения связан с фактическим проживанием и регистрацией по месту жительства. Если Долина освободит квартиру и снимется с регистрационного учёта, иск о выселении будет отклонён. В противном случае суд может вынести решение о принудительном выселении.

Мальбин подчеркнул, что это решение имеет большое значение не только для конкретного дела, но и для всего рынка недвижимости, так как теперь добросовестные покупатели смогут опираться на него как на важный прецедент.