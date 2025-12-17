S7 Airlines начала продажи субсидированных билетов на 2026 год

Авиакомпания S7 Airlines объявила о старте продаж билетов по субсидируемым тарифам на 2026 год. Благодаря участию авиакомпании в федеральной программе поддержки пассажирских авиаперевозок, пассажиры теперь могут приобрести авиабилеты по сниженным ценам на маршруты внутри России.

Среди основных маршрутов представлены полёты из Владивостока, Хабаровска, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Иркутска и других крупных городов Дальнего Востока и Сибири в ключевые российские города — Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Минеральные Воды. Дополнительно открыты направления из Калининграда в российскую столицу и между различными регионами восточной части страны.

Например, согласно данным сайта S7 Airlines, жители Иркутска могут воспользоваться субсидированными тарифами и приобрести авиабилет до Сочи за 6800 рублей.

15 декабря о продаже субсидированных билетов объявила компания «Аэрофлот»

Напомним, субсидированные перелеты в России представляют собой авиационные перевозки, расходы на которые частично компенсируются государством. Благодаря этому механизму компенсации разницы между сниженной ценой и реальной стоимостью полета билеты становятся дешевле для населения. Авиакомпании не вправе устанавливать цену выше установленной программой субсидирования. Основная цель данной инициативы заключается в повышении доступности внутренних авиаперелетов, поддержке авиакомпаний и сохранении необходимого объема воздушных сообщений даже в условиях экономических ограничений и роста цен.

Право на льготные субсидии имеют граждане Российской Федерации следующих категорий:

- Возраст до 23 лет включительно и старше 60 лет (женщины — старше 55 лет),

- Инвалиды первой группы независимо от возраста,

- Граждане, признанные инвалидами детства второй и третьей групп,

- Сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или ребёнка-инвалида,

- Многодетные родители и лица, официально подтвердившие статус многодетной семьи согласно законодательству субъекта Российской Федерации.

Кроме того, программа предусматривает специальные тарифы для пассажиров, зарегистрированных в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области.