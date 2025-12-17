США и Европа могут разместить на Украине военные силы: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в подмосковном поселке Горки-2 подросток с ножом напал на учащихся, ЕС и США планируют разместить на Украине войска, правительство планирует с 2026 года возобновить работу специальной льготной программы по кредитованию МСП. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Военные силы на Украине

Американские и европейские переговорщики на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева. Предложения включают усиление украинской армии, возможное размещение европейских войск в стране и более активное использование американской разведки. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные зарубежного издания The New York Times.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по 5 статье Североатлантического договора, которая закрепляет принцип коллективной защиты. Второй документ, по информации издания, является «оперативным документом для взаимодействия между военными» и содержит конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

Льготные кредиты МСП

Правительство России планирует с 2026 года возобновить работу специальной льготной программы по кредитованию малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. Программа реализуется Банком России совместно с Министерством экономического развития и Корпорацией МСП. Как пояснили «Ведомостям», общий лимит финансирования по ней будет увеличен в два раза и достигнет 200 млрд рублей.

Дерипаска и хоккей с мячом

Ряд российских региональных федераций хоккея с мячом выдвинул на пост президента Федерации хоккея с мячом России кандидатуру предпринимателя и мецената Олега Дерипаску. Об этом сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном преемнике скончавшегося Бориса Скрынника.

«Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции. Изменения в ФХМР назрели давно», – заявил чиновник.

Нападение в Одинцово

Утром 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток с ножом совершил нападение на учащихся и сотрудников Успенской средней общеобразовательной школы. В результате инцидента погиб десятилетний ребенок, ножевые ранения получили еще несколько человек, в том числе охранник. Об этом пишет РБК.

Программа переселения

В администрации Иркутска озвучены итоги реализации программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилья за 2025 год. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» новые квартиры или денежную компенсацию получили более 760 горожан.

Для переселенцев в микрорайоне Эволюция на улице Баумана было построено две 17-этажные блок-секции с 170 квартирами. Уже в мае 2025 года новые жильцы получили ключи. Программа позволила расселить порядка 10 тыс. квадратных метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.