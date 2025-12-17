Новости

В Москве представлена стратегия развития креативной экономики Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил федеральным властям и экспертам региональную стратегию развития креативных индустрий. Презентация состоялась 16 декабря в Москве в рамках исполнения поручений президента России.

<p>Фото предосталено пресс-службой АСИ</p>

Стратегия определяет пять фокусных направлений:

  1. культурное наследие и архитектура
  2. дизайн и арт-индустрия
  3. патриотическое кино
  4. исполнительские искусства 
  5. гастрономия.

В основе стратегии лежат такие уникальные активы, как озеро Байкал, памятники деревянного зодчества Иркутска и кадровый потенциал.

В числе проектов – регенерация исторического центра «Иркутские кварталы», создание «Гайдай-Центра» как ядра сибирского кинематографа, развитие первого в Сибири инклюзивного центра «Гнездо» в Братске и в перспективе международного центра креативного туризма «Союз стихий». Стратегия призвана решить не только экономические, но и важнейшие социальные задачи: удержание талантливой молодежи в регионе, создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности и формирование современной комфортной среды для жизни.

После утверждения стратегии будет разработан план ее реализации и планы по развитию приоритетных направлений развития креативных индустрий, где будут прописаны конкретные шаги, сроки и ответственные ведомства и организации.


