В Москве представлена стратегия развития креативной экономики Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил федеральным властям и экспертам региональную стратегию развития креативных индустрий. Презентация состоялась 16 декабря в Москве в рамках исполнения поручений президента России.

Фото предосталено пресс-службой АСИ

Стратегия определяет пять фокусных направлений:

культурное наследие и архитектура дизайн и арт-индустрия патриотическое кино исполнительские искусства гастрономия.

В основе стратегии лежат такие уникальные активы, как озеро Байкал, памятники деревянного зодчества Иркутска и кадровый потенциал.

В числе проектов – регенерация исторического центра «Иркутские кварталы», создание «Гайдай-Центра» как ядра сибирского кинематографа, развитие первого в Сибири инклюзивного центра «Гнездо» в Братске и в перспективе международного центра креативного туризма «Союз стихий». Стратегия призвана решить не только экономические, но и важнейшие социальные задачи: удержание талантливой молодежи в регионе, создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности и формирование современной комфортной среды для жизни.

После утверждения стратегии будет разработан план ее реализации и планы по развитию приоритетных направлений развития креативных индустрий, где будут прописаны конкретные шаги, сроки и ответственные ведомства и организации.