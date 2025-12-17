Каждый второй работник в Иркутской области не готов снизить зарплатные ожидания в конце 2025 года

Согласно опросу hh.ru, в Иркутской области 49% работников и соискателей не готовы идти на уступки в зарплатных ожиданиях в четвертом квартале 2025 года, даже ради получения или сохранения работы.

В четвертом квартале 2025 года половина работников и соискателей (49%) из Иркутской области не готовы пойти на уступки в своих зарплатных ожиданиях, даже при условии гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места. Это соответствует показателям в целом по стране.

Реже всего понижать уровень желаемых доходов готовы опытные специалисты в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет (56% и 52%, соответственно). А самыми гибкими оказались молодые кандидаты до 18 лет, только 21% из них откажутся от компромисса в зарплате, если компания готова будет взять их на работу.

В разрезе профессиональных направлений чаще склонны настаивать на желаемом уровне зарплате специалисты из сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Административный персонал» (по 56%), «Строительство, недвижимость» (55%), «Добыча сырья» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 54%), «Производство, сервисное обслуживание», «Медицина, фармацевтика», «Автомобильный бизнес» (по 53%), «Розничная торговля», «Продажи, обслуживание клиентов», «Закупки», «Высший менеджмент» (по 52%).

При этом 28% жителей Иркутской области в конце 2025 года готовы подстраивать свои зарплатные аппетиты под рынок труда и возможности интересующих их компаний-работодателей (в целом по РФ таких столько же – 28%). Гарантия трудоустройства или сохранение рабочего места обычно бывает поводом проявить гибкость в зарплатных ожиданиях для специалистов из сфер «Информационные технологии» (41%), «Домашний, обслуживающий персонал» (35%), «Маркетинг, реклама, PR» (32%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (31%).

Кроме того, 23% жителей Иркутской области затруднились однозначно ответить – пойдут ли они на компромисс в зарплате, если потребуется. В конце 2025 года такой же ответ дали 22% россиян.

Напомним, по итогам ноября медиана зарплатного предложения в вакансиях составила в Иркутской области 81,7 тыс. рублей (в целом по РФ – 83,7 тыс. руб.), ожидания местных соискателей находятся на уровне 62,4 тыс. рублей (по РФ – 80 тыс. руб.).