T2 первым из операторов развернул сеть в новом аэропорту Минеральных Вод

Мобильный оператор T2 первым из «большой четверки» обеспечил indoor-покрытие в новом терминале международного аэропорта Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова. Компания разработала индивидуальное техническое решение для обеспечения пассажиров качественной голосовой связью и мобильным интернетом во всех зонах аэровокзала на территории свыше 28 тысяч квадратных метров.

T2 продолжает последовательно развивать сеть в Ставропольском крае, уделяя повышенное внимание ключевым транспортным хабам. Компания первой на телеком-рынке развернула цифровую инфраструктуру на территории нового терминала международного аэропорта Минеральные Воды. Сеть построена как опорная, с возможностью последующего включения в нее других операторов.

Инженеры T2 разработали техническое indoor-решение, учитывающее конструктивные особенности аэровокзала, для обеспечения стабильной связи на площади свыше 28 тысяч квадратных метров. Надежная голосовая связь и мобильный интернет от оператора доступны во всех ключевых зонах воздушной гавани: на автомобильных парковках и взлетнопосадочной полосе, в зонах регистрации, паспортного контроля и досмотра, залах вылета, прилета и выдачи багажа, а также внутри посадочных галерей, телетрапов и технических помещений. Максимальная скорость, с которой клиенты T2 могут пользоваться цифровыми сервисами внутри здания, достигает 100 Мбит/с.

«Развитие телеком-инфраструктуры в аэропортах и других крупных транспортных узлах – одно из приоритетных направлений для T2. Мы последовательно внедряем технологические решения, которые позволяют обеспечивать надежную и устойчивую связь внутри сложных инфраструктурных объектов, рассчитанную на высокие нагрузки и интенсивное использование мобильного интернета. Ранее T2 первым из операторов обеспечил связью новый терминал аэропорта «Сокол» имени В. С. Высоцкого в Магаданской области, и проект в Ставропольском крае стал логичным продолжением этой работы. Единые инженерные стандарты и продуманная архитектура сети позволяют нам создавать indoor-покрытие, готовое к высоким нагрузкам и дальнейшему развитию таких стратегически важных региональных объектов», – Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2.