Сбер выпустил киноальманах «Россия, я люблю тебя»

В онлайн-кинотеатре Okko появился всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя». Восемь новелл сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история – личный взгляд на страну через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Проект создавался как открытая площадка для диалога поколений – от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссеров участие стало важным профессиональным шагом, а для зрителей – возможностью увидеть Россию в ее многоголосии и живом человеческом ритме.