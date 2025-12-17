Средняя переплата по рыночной ипотеке в России за год снизилась на треть

Средний уровень переплаты по ипотечным кредитам, оформленным по рыночным ставкам, в России за год значительно сократился. Согласно подсчетам «Известий», если в ноябре 2024 года россияне в среднем переплачивали 470% от первоначальной суммы кредита, то в ноябре 2025-го этот показатель снизился до 324%.

Основной причиной позитивных изменений стало снижение процентных ставок в крупнейших банках страны. Как уточнили в «Дом.РФ», средний уровень ставок в топ-20 ипотечных банков упал с 28,5% годовых в ноябре 2024-го до 21,25% в ноябре 2025 года.

Несмотря на рост среднего размера кредита с 3,9 млн до 4,6 млн рублей, общая сумма переплаты уменьшилась. С новыми условиями она могла составить порядка 15 млн рублей против примерно 18,3 млн годом ранее.

– Сокращение переплаты можно назвать существенным. Но «существенное» здесь не значит «комфортное» для семейного бюджета – просто рынок ушел от совсем экстремального уровня к менее жестким условиям, – констатировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.