Кредитный рейтинг Euroclear оказался под угрозой из-за российских активов

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о возможном снижении кредитного рейтинга Euroclear, крупнейшего международного депозитария ценных бумаг, зарегистрированного в Бельгии. Причиной послужили повышенные юридические риски и потенциальные проблемы с ликвидностью вследствие намерений Европейского союза задействовать замороженные российские активы для финансирования кредитов Украине, передаёт РБК.

Ранее Центральному банку России принадлежали активы стоимостью около €210 миллиардов, замороженные Евросоюзом. Эти средства планируется направить на обеспечение льготных займов украинскому правительству, возврат которых возможен исключительно при условии выплаты Россией компенсаций. Несмотря на низкую вероятность реализации подобного сценария, Fitch отмечает риск возникновения временных несоответствий сроков выплат обязательств ЕвроКлира перед Центробанком России.

Кроме того, российская сторона уже инициировала судебное разбирательство против Euroclear, предъявив претензии на сумму порядка 18 триллионов рублей ($240 миллиардов). Иск был подан в московском арбитражном суде 12 декабря текущего года.

Центральный банк обосновывает свою позицию нарушением прав собственности и злоупотреблениями со стороны Euroclear, утверждая, что ущерб составил на 1 декабря €200,1 млрд, складывающихся из €181,46 млрд ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.