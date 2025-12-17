Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, предупредил в социальной сети X, что незаконное применение замороженных российских резервов негативно повлияет на доверие инвесторов к финансовой системе Евросоюза. Это заявление прозвучало накануне решающего саммита лидеров ЕС, запланированного на 18-19 декабря, где предстоит обсудить судьбу накопленных российских активов, предназначенных для поддержки Украины, передаёт газета "Ведомости".

По его словам, финансовая система ЕС «рухнет», потому что нелегальные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе.

«Хранение активов в ЕС будет просто неразумным», – подчеркнул Дмитриев.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что Бельгия испытывает сильное давление в вопросе возможного использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Согласно публикации Euractiv, сразу семь стран ЕС высказались против инициативы изъять средства Центрального банка России. Помимо традиционных противников в лице Венгрии и Словакии, теперь возражения выразили Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Эта позиция демонстрирует серьёзные трудности в принятии коллективных решений в рамках ЕС, состоящего из 27 государств.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch объявило о возможном снижении кредитного рейтинга Euroclear, крупнейшего международного депозитария ценных бумаг, зарегистрированного в Бельгии. Причиной послужили повышенные юридические риски и потенциальные проблемы с ликвидностью вследствие намерений Европейского союза задействовать замороженные российские активы для финансирования кредитов Украине.