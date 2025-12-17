Новости

Энергоэффективность
Дом в «диком поле»
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
Все материалы сюжета

Льготная программа инвесткредитования малого бизнеса вернется в 2026 году

Читайте также:

«Ростсельмаш» прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026 году
15 декабря 2025
Силуанов не считает, что Минфин начал «жестить»
11 декабря 2025

Правительство планирует запустить новую версию программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса начиная с 2026 года. Об этом говорится в недавно обновленной стратегии Корпорации МСП (КМСП), представленную на заседании правления 16 декабря. Информацию подтвердили представители КМСП изданию «Ведомости».

Основные нововведения включают увеличение лимита кредитования в два раза — до 200 миллиардов рублей, а также снижение минимального размера кредита до 25 миллионов рублей. Программа позволит привлекать заемные средства не только на инвестиционные проекты, но и на поддержание текущих операций бизнеса.

Этот шаг направлен на расширение возможностей финансирования предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в ключевых отраслях экономики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1186)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес