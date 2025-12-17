Иркутская область увеличила экспорт мороженого на 15,1%

Иркутская область по итогам 11 месяцев 2025 года нарастила экспорт мороженого на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок за рубеж увеличился на 184,7 тыс. долларов, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

«Сегодня мороженое из Приангарья – это продукт с высоким экспортным потенциалом. Основными заграничными рынками сбыта регионального мороженого остаются Китай, Монголия, южная Осетия, и страны Центральной Азии», – сказала первый заместитель министра сельского хозяйства области Марина Кожарина.

Популярность продукции связана с высоким качеством и использованием натуральных компонентов местного производства. Основными производителями в регионе являются ООО «Ангария Фабрика мороженого» и ООО «Фабрика Мороженого СМК», предлагающие более 100 наименований продукции.