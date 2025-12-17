Мастера Иркутской области завоевали 27 наград на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир – 2025»

Представители Иркутской области одержали убедительную победу на общенациональном финале XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который прошел в Санкт-Петербурге. Мастера и ремесленники из региона привезли домой 27 наград разной степени, включая два высших приза – гран-при.

«Сейчас, когда мы занимаемся формированием туристического бренда Иркутской области, важно найти тех самобытных мастеров, которые будут создавать сувениры «с душой». Совместными усилиями с региональными мастерами мы решаем важную задачу – повышаем уровень туристской привлекательности в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», – отметила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

Гран-при в номинации «Сувенир события» получила Ксения Кролевец с серией брошей «Иркутскость», а в номинации «Идея туристического сувенира» – Надежда Неудачина с проектом «Гидский чемоданчик: тажеранские степи». Всего иркутяне получили восемь первых мест, десять вторых и шесть третьих.