Топ-5 вакансий Иркутска с зарплатой до 120 000 ₽ в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob изучил рынок труда городов с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей и выделил наиболее привлекательные предложения работодателей Иркутска в декабре 2025 года.

На первом месте — вакансия супервайзера торговой команды с заработной платой 115 000 рублей в месяц. Специалист будет отвечать за управление торговой командой, выполнение планов продаж, контроль работы сотрудников и развитие клиентской базы. Работодатель ожидает опыт руководства командой, навыки планирования и аналитики, а также понимание процессов полевых продаж.

Менеджеру прямых продаж предлагают от 100 000 рублей. В обязанности входит активный поиск клиентов, проведение переговоров, заключение договоров и сопровождение сделок. Требуются опыт в продажах, ориентация на результат и умение работать с возражениями.

Водителю-экспедитору категории C готовы платить от 90 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься доставкой грузов, оформлением сопроводительных документов и контролем сохранности товара. Необходимы водительское удостоверение категории C, опыт работы и знание маршрутов.

Заместителю начальника отдела коммерческого учета электрической энергии предлагают от 85 000 рублей. В задачи входит организация учета электроэнергии, контроль корректности данных, взаимодействие с подразделениями и участие в подготовке отчетности. Работодатель ищет кандидатов с профильным образованием, опытом работы в энергетике и знанием нормативной базы.

Технологу пекарни предлагают 80 000–120 000 рублей в месяц. Специалист будет отвечать за разработку и контроль технологических процессов, качество продукции и соблюдение производственных стандартов. Требуются профильное образование и опыт работы на пищевом производстве.