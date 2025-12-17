Льготный проезд в общественном транспорте в Иркутской области будет сохранен в 2026 году

Власти Иркутской области подтвердили, что в 2026 году продолжится предоставление льгот на проезд в городском и пригородном общественном транспорте для отдельных категорий граждан. Программа действует в полном объеме на основании постановления правительства региона от 2013 года.

«В 2026 году льготные категории граждан смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Руководители транспортных компаний подтвердили свою заинтересованность в заключении соответствующего соглашения в текущем году на следующий год. Денежные средства мы предусмотрели, далее в ходе исполнения бюджета будем увеличивать объемы средств, направляемых на данные цели», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По его словам, ситуация будет находиться на постоянном контроле, чтобы не допустить срыва перевозок льготников. В 2025 году льготы предоставлялись в полном объеме, и следующий год, как подчеркнули в ведомстве, не станет исключением.