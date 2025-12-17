Объем выданной в России ипотеки в ноябре 2025 года вырос в два раза по сравнению с ноябрем 2024 года

Российский рынок ипотечного кредитования в ноябре 2025 года продемонстрировал резкий рост в годовом выражении. Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), банки выдали 105,96 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 484,61 млрд рублей.

По сравнению с ноябрем 2024 года количество выданных ипотек выросло на 74%, а их общий объем – в два раза (на 100%). Средний размер кредита за год увеличился почти на 600 тыс. рублей и составил 4,57 млн рублей, а средний срок вырос на 14 месяцев, достигнув 22 лет и 10 месяцев.

Новостройки сохранили лидирующие позиции, заняв 48% от общего количества и 61% от общего объема выданных кредитов. Средний размер ипотеки на первичном рынке составил 5,70 млн рублей. Полная стоимость кредита (ПСК) в ноябре снизилась до 18,29% по сравнению с 18,67% в октябре.