Примсоцбанк дарит подарки в своем Telegram-канале

Разыгрывается 15 сертификатов в «Золотое яблоко» номиналом 3 000 рублей.
Условия участия в конкурсе:
- Поставить лайк на конкурсную публикацию
- Быть подписанным на каналы: Примсоцбанк, Карьера в Примсоцбанке
- Нажать на кнопку «Участвовать»
Важно:
- На момент проведения конкурса ваш профиль в Telegram должен быть открыт (имя пользователя прописано)
- Сроки проведения: с 17.12.2025 по 13.01.2026
- Победители будут выбраны специальным ботом 13 января 2026 года и опубликованы в Telegram-канале Примсоцбанк.
«Не упустите шанс начать Новый год с приятных подарков!», – сообщают в банке.
Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwsV2nm