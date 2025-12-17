Новости

Примсоцбанк дарит подарки в своем Telegram-канале

Разыгрывается 15 сертификатов в «Золотое яблоко» номиналом 3 000 рублей.

Условия участия в конкурсе:

Важно:

  • На момент проведения конкурса ваш профиль в Telegram должен быть открыт (имя пользователя прописано)
  • Сроки проведения: с 17.12.2025 по 13.01.2026
  • Победители будут выбраны специальным ботом 13 января 2026 года и опубликованы в Telegram-канале Примсоцбанк.

«Не упустите шанс начать Новый год с приятных подарков!», – сообщают в банке.

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwsV2nm

/ Сибирское Информационное Агентство /
