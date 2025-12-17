Почему мы ждем новогоднего ралли на российском фондовом рынке

Индекс Московской биржи, стартовавший 16 декабря в легком плюсе, завершил вечерние торги ростом на 0,97%, чуть выше отметки в 2775 пунктов.

«Для последних недель декабря на мировых и отечественных площадках характерно так называемое ралли Санта Клауса, или новогоднее ралли. По нашему мнению, на фоне некоторой геополитической разрядки, выражающейся в обсуждении путей достижения мира на Украине, российские акции способны продолжить двигаться вверх», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, новые ограничения со стороны Евросоюза рынок встретил нейтрально. Поданный Банком России иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Euroclear суммы фактически конфискованных активов вселяет надежду хотя бы на частичное возмещение ущерба. Санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа уже учтены в котировках.

Коррекция в ценах на углеводородное сырье не препятствует росту «голубых фишек», поскольку, видимо, на нефтяном рынке ожидают мирного урегулирования на Украине и отмены санкций против российских экспортеров. То есть внешний фон складывается благоприятным для ралли. Внутренняя ситуация также способствует росту.

Консенсус аналитиков предполагает, что 19 декабря, Банк России снизит ключевую ставку на 0,5%, до 16% годовых. Высказываются и прогнозы ее уменьшения до 15,5%, что наверняка будет приветствоваться фондовым рынком.

«Наш ориентир для индекса Мосбиржи на оставшиеся до конца года торговые дни: диапазон 2700–2800 пунктов с подходом к его верхней границе на финальных сессиях 2025-го. Достижению этих целей будет способствовать снижение ключевой ставки ЦБ и прогресс в переговорах по российско-украинскому урегулированию», – заключает Наталья Мильчакова.