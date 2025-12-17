Средняя ставка по вкладам поднялась до 15,63% в десятке ведущих банков России

Банк России опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок по банковским вкладам в декабре 2025 г. Согласно данным регулятора, если в прошлом месяце максимальная ставка составляла 15,32%, то теперь она достигла отметки в 15,63%.

Расчёт индекса проводится на основании усреднённых значений максимальных процентов, заявленных десятью крупными банками: Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Альфа-Банком, Россельхозбанком, банком ДОМ.РФ, Московским Кредитным Банком (МКБ), Т-Банком, Промсвязьбанком и Совкомбанком.

По данным регулятора, в декабре средние максимальные процентные ставки по вкладам на срок до 90 дней составили 15,02%, от 91 до 180 дней — 15,24%, от 181 дня до 1 года — 14,47%, свыше года — 12,42%.

На ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 19 декабря, большинство опрошенных "Ведомостями" экспертов (17 из 23) ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 16%. Часть респондентов склоняется к более значительному снижению — на полный процентный пункт, до 15,5%, либо сохраняет мнение о целесообразности сохранения текущего уровня в 16,5%. Только три эксперта выступили за неизменность действующей ставки.