Сокращение предложения поддержит мировые цены на алмазы и котировки Алроса

Заявление главы АЛРОСА о формировании условий для восстановления цен на алмазы укладывается в логику текущей рыночной динамики. Ключевой фактор в данном вопросе заключается в синхронном сокращении предложения и стабилизации спроса на ювелирные изделия, считает эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Компания уже сократила добычу на 10–15% после 33 млн карат в 2024 году, приостановив работу менее рентабельных активов. На фоне отсутствия новых крупных месторождений и естественного снижения добычи на действующих рудниках это работает на балансировку рынка и снижение ценовой волатильности, что, по сути, уже видно в 2025 году», – говорит Владимир Чернов.

Со стороны спроса картина выглядит устойчиво, так как основные рынки – США, Европа, Ближний Восток и Индия сохраняют высокий интерес к ювелирным изделиям, а продажи крупнейших индийских ритейлеров в третьем квартале 2025 года выросли в среднем на 29% год к году. Это важный сигнал, учитывая роль Индии как ключевого звена в мировой алмазной цепочке. Восстановление закупок огранщиков в августе-сентябре и ожидания сезонного роста спроса к концу года дополнительно поддерживают рынок, даже с учетом давления от пошлин США.

Отдельно стоит фактор синтетических алмазов, так как резкое падение их оптовых цен почти на 40% год к году и разрыв в цене с природными камнями более чем на 95% фактически выводят лабораторные алмазы в сегмент бижутерии. Это снижает риски долгосрочной подмены спроса и играет в пользу производителей природных камней, прежде всего АЛРОСА с ее долей более 30% мирового производства и свыше 40% запасов.

«Для акций АЛРОСА текущий рост котировок до 47,5 рубля отражает ожидания стабилизации рынка и постепенного улучшения ценовой конъюнктуры. В базовом сценарии при сохранении дисциплины по добыче и умеренном восстановлении цен на алмазное сырье бумаги компании на горизонте 12 месяцев могут вернуться в диапазон 52–56 рублей. Более быстрый рост возможен при ускорении спроса в США и Индии, но базовый сценарий остается осторожным и предполагает плавное восстановление без резких скачков», – заключает эксперт.