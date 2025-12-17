Объем выдачи ипотеки в России упал более чем на 20%

Объем выдачи ипотеки в России в 2025 году сократился более чем на 20%. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, падение составило 21% год к году.

«Фактически рынок удержался от более резкого спада только за счет льготных программ. Ипотека с господдержкой сегодня остается почти единственным инструментом покупки жилья для большинства семей, поэтому власти уже обсуждают параметры донастройки семейной ипотеки», – Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Статистика подтверждает эту зависимость

В августе объем выдачи ипотечных кредитов достиг годового максимума 392,5 млрд руб., но около 80% этого объема пришлось именно на льготные программы. Рыночная ипотека постепенно восстанавливает долю, но делает это с низкой базы. В июле на нее приходилось лишь 19% объема и около 35% количества выдач, что все еще отражает высокие ставки и жесткие требования к заемщикам.

«Причины снижения понятны, ведь высокая ключевая ставка Банка России напрямую транслируется в ставки по рыночной ипотеке, которые остаются на уровне, недоступном для массового спроса. Дополнительно сказываются рост первоначальных взносов и более строгая оценка платежеспособности заемщиков. В этих условиях спрос концентрируется в сегменте новостроек с господдержкой, а вторичный рынок и проекты без субсидий теряют покупателей», – считает Владимир Чернов.

По мнению эксперта, для девелоперов это означает сжатие продаж и давление на финансовые показатели. Выручка будет все сильнее зависеть от участия проектов в льготных программах, а маржинальность снижаться из-за субсидирования ставок и роста издержек. В 2026 году можно ожидать стагнации или умеренного снижения выручки у застройщиков массового сегмента и роста их долговой нагрузки. Более устойчиво выглядят компании с высокой долей семейной ипотеки и запасом ликвидности, но в целом сектор входит в период более слабых финансовых результатов и повышенной чувствительности к решениям правительства и Банка России.