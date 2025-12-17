«Альфа-Капитал»: ЦБ с высокой вероятностью снизит ставку в пятницу на 1 п.п.

По мнению аналитиков «Альфа-Капитала», ключевая ставка Банка России на заседании 19 декабря должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт. Основным аргументом для такого шага стала инфляция, которая в ноябре-декабре оказалась существенно ниже установленного регулятором целевого уровня.

«С нашей точки зрения, снижать ставку менее чем на 1 процентный пункт сейчас будет нецелесообразно. В прошлый раз шаг в 50 б. п. стал компромиссом между сторонниками паузы и сторонниками смягчения ДКП, но сейчас совет директоров может быть более единодушным, что создает условия для более решительного шага», – говорит эксперт «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист.

По его словам, ожидания смягчения уже отражены на финансовых рынках.

Эксперты отмечают, что взрывного роста спроса в конце года не ожидается, так как значительная часть бюджетных расходов была произведена ранее. Дополнительным сдерживающим фактором является введение прогрессивной шкалы НДФЛ и предстоящее повышение НДС в 2026 году, которые будут охлаждать потребительскую активность.