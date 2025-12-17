Власти Иркутской области ожидают от Segezha Group инвестиционного предложения по модернизации Осетровского порта

Власти Иркутской области ведут переговоры с компанией Segezha Group о модернизации стратегически важного Осетровского речного порта в Усть-Куте. Как сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев, от холдинга, владеющего Верхнеленским речным пароходством, ожидают конкретного инвестиционного предложения по обновлению объекта.

«Модернизация порта повысит транспортную доступность и увеличит грузопоток, в том числе и лесоматериалов. Сейчас прорабатывается этот вопрос с Segezha Group. Думаю, компания сама в этом заинтересована», – отметил Кобзев. Он также напомнил, что ранее на форуме «Большая Сибирь и Арктика» поднимал вопрос о необходимости федерального внимания к реконструкции порта.

Напомним, что порт Осетрово является стратегически важным звеном транспортной системы, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Иркутской области и Якутии. Для увеличения грузопотока необходимо решить проблемы развития портовой инфраструктуры, обновления флота и проведения дноуглубительных работ на реке Лена.