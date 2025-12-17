Ученики «ИНК-Класса» завершили учебную сессию в ИРНИТУ

Учащиеся «ИНК-Класса» из Усть-Кута завершили учебную сессию в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Организацию и финансирование поездки, включая проезд и проживание, осуществила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Недельная программа была направлена на углубленную подготовку к ЕГЭ и дальнейшему поступлению в вуз. В рамках сессии старшеклассники посещали интенсивные занятия по физике, химии, математике и информатике, а также выполняли практические работы. Лекции и мастер-классы провели специалисты университета, в том числе представители кафедры химии и биотехнологии, отделения прикладной математики и информатики, отдела информационных систем и Института квантовой физики.

Кроме учебного блока, для участников программы были организованы экскурсии в лаборатории Технопарка ИРНИТУ и корпоративный музей ИНК. Также состоялась презентация университета с интерактивной викториной.

Проект «ИНК-Класс», реализуемый с 2020 года в Усть-Куте, уже охватил 136 старшеклассников. Среди 23 выпускников этого года – трое медалистов. Ряд выпускников предыдущих лет успешно трудоустроились в компании.

«ИНК-Класс» является одним из ключевых элементов комплексной профориентационной системы компании, которая также включает проекты «Академия ИНК», «Амбассадоры ИНК», «Вуз-ИНК», «Молодежный отряд ИНК» и «Летняя площадка ИНК». Компания последовательно реализует политику подготовки кадров для нефтегазовой отрасли, начиная со школьного возраста.

Поддержка занятости и профессионального роста жителей регионов присутствия – стратегический приоритет кадровой политики ИНК. Регулярные образовательные программы позволяют молодежи детально ознакомиться с отраслью, осознанно выбрать профессию и построить карьеру в родном регионе.