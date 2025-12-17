Как отдыхать и куда тратить планируют сибиряки в праздники

Результаты опроса ВТБ показали, что 31% сибиряков планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще 57% жителей Сибири готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события.

В новогодние праздники треть опрошенных россиян (33%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.

Больше всех посещать культурные мероприятия планируют жители Южного (38%) и Уральского (36%) федеральных округов, а также москвичи (36%). В Сибири обязательно это сделают 31% отпрошенных, еще 57% не исключают такой возможности, если какие-то события их заинтересуют.

Самые популярные формы культурного отдыха этой зимой – кино (64%), концерты (51%) и театр (40%). Доля любителей кино в Сибири чуть выше, чем в среднем по стране – 65%, концерты посетят 46% респондентов. А вот любителей музеев и выставок среди сибиряков оказалось всего 23% – самый низкий результат по стране.

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 61% пойдут на мероприятия с супругом или супругой (в Сибири – 57%), 47% – с детьми (среди сибиряков таких 45%), 41% – с друзьями (39% в СФО). С родителями отдых проведут 19% респондентов (21% в Сибири), а 6% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям россияне отводят Пушкинской карте:

70% опрошенных согласны с тем, что благодаря ей культурные мероприятия для молодежи стали доступнее. Почти у половины родителей (44%) дети пользуются Пушкинской картой, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте чаще всего покупают билеты в кино (57%), театры (38%), музеи (33%) и концерты (32%).

«Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно – посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и Пушкинская карта, которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.