Центр креативных индустрий могут открыть в здании Русско-Азиатского банка в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев анонсировал идею открытия Дома креативных индустрий, расположенного в исторической части города, в помещении бывшего здания Русско-Азиатского банка. Эта инициатива стала частью масштабной стратегии развития креативной экономики региона, представленной главой региона в Москве 16 декабря.

В числе реализуемых креативных проектов Игорь Кобзев назвал регенерацию исторического центра «Иркутские кварталы».

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас в регионе успешно действуют несколько значимых креативных инициатив:

— Галерея Виктора Бронштейна с одной из лучших частных художественных коллекций за Уралом;

— Международный фестиваль «Ювелирные грани»;

— Видео-альманах «Тыловики РФ», посвященный работникам предприятий в годы Великой Отечественной войны.

«В год 80-летия Победы и не только важно показать наши достижения. Альманах “Тыловики” является важным фактором воспитания молодежи в условиях специальной военной операции. Мы, поколение победителей, обязаны помнить, как это было», — сказал губернатор.

Среди перспективных идей Игорь Кобзев назвал три проекта:

— Создание Международного центра креативного туризма «Союз стихий»;

— Организация «Гайдай-центра» как символа и стимула развития сибирской киноиндустрии;

— Создание Дома креативных индустрий.

«Мы рассматриваем возможность открыть "Дом креативных индустрий" в здании бывшего Русско-Азиатского банка. Непростой проект, но в ближайшие пять лет мы бы за него взялись», – заявил глава региона.

На сегодняшний день Россия ставит перед собой цель увеличить долю креативных отраслей до 6% ВВП к 2030 году. Сегодня эта цифра достигает лишь 4,1%, принося государству порядка 7,5 трлн рублей. Для сравнения, в Иркутской области уровень вклада креативных индустрий пока существенно скромнее — 1,8% областного ВРП.