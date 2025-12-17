Государство сворачивает масштабную поддержку угольщиков

Минфин не обсуждает введение новых мер поддержки угольной отрасли после продления отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов до конца февраля 2026 года. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, подчеркнув, что дальнейшие решения возможны только в индивидуальном порядке и при участии профильного Минэнерго.

– Поддержка угольной отрасли стала системной после 2022 года, когда экспорт столкнулся с санкционными ограничениями, логистическими разрывами и резким ростом транспортных издержек. – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. –Потеря европейского рынка, дефицит инфраструктуры на восточном направлении и дисконты при поставках в Азию привели к ухудшению финансовых показателей и росту долговой нагрузки всех предприятий отрасли. В ответ государство запустило налоговые и финансовые послабления, чтобы сохранить добычу, занятость и загрузку смежных отраслей.

В 2024–2025 годах ключевыми мерами стали отсрочки по НДПИ и страховым взносам, отказ от принудительного взыскания задолженностей, адресные субсидии и компенсации до 12,8% железнодорожного тарифа на экспорт в северо-западном и южном направлениях для сибирских компаний. Дополнительно предприятиям с высокой долговой нагрузкой разрешили реструктурировать кредиты. По данным Минэнерго, только за май — ноябрь 2025 года объем налоговых отсрочек превысил 45 млрд рублей.

Текущее состояние отрасли остается сложным. Мировые цены на энергетический уголь находятся под давлением, маржинальность экспорта низкая, а внутрироссийский спрос ограничен темпами роста электроэнергетики и металлургии. При этом логистические ограничения на Восточном полигоне сохраняются, а инвестиционные возможности компаний сжаты.

– Продление отсрочек до марта 2026 года дает отрасли краткосрочную передышку, но сигнал Минфина указывает на то, что масштабных новых программ не будет. В базовом сценарии угольный сектор продолжит адаптацию через точечную господдержку и консолидацию. При этом рост добычи маловероятен, а восстановление устойчивой рентабельности возможно лишь при улучшении внешней конъюнктуры и расширении экспортной инфраструктуры. Поэтому ценные бумаги публичных компаний из данной отрасли я для инвестиций пока даже не рассматриваю., – резюмирует Владимир Чернов.