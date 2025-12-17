Банковские уведомления мигрируют в мессенджер Max

Российские власти рассматривают идею перевода части SMS-уведомлений от банков в мессенджер Max до конца текущего года. Ранее планировалось полный отказ от традиционных SMS-сообщений, однако данная концепция вызвала сопротивление среди представителей банковского сектора и телекоммуникационных компаний, сообщает "Коммерсант".

Несмотря на желание Министерства цифрового развития облегчить клиентам получение важных уведомлений, банковские учреждения опасаются возможных рисков информационной безопасности, особенно учитывая недавнее снижение количества методов аутентификации на портале госуслуг.

Кроме того, эксперты предупреждают, что переход на альтернативный канал может обернуться потерей выручки мобильных операторов примерно на сумму 15 миллиардов рублей ежегодно, что неизбежно скажется на повышении тарифов мобильной связи.

Переход банковских уведомлений в мессенджеры рассматривается в свете второго этапа законов против мошенничества («антифрод»). Тем не менее, эксперты подчеркивают, что даже в случае реализации инициативы мобильный оператор сохранит статус основного поставщика услуг связи, поскольку юридически обязательства перед пользователями зафиксированы именно с ним. Банки же получат дополнительный инструмент взаимодействия с клиентами, позволяющий снизить расходы на услуги мобильных операторов, постоянно повышающих стоимость коротких сообщений.

Крупнейшие российские банки положительно относятся к перспективе перевода коммуникаций с клиентами в мессенджер Max. Однако специалисты по защите информации напоминают о рисках чрезмерной зависимости банков от единственного сервиса связи, способной вызвать сбои в функционировании финансовых организаций в случае технических проблем у разработчика мессенджера.