Каждый смартфон россиян попадет под государственный контроль в 2026 году

Министерство цифрового развития России объявило о намерении в 2026 году запустить единую государственную систему учета мобильных телефонов посредством уникального идентификационного номера (IMEI). Заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко пояснил, что подобная мера позволит повысить безопасность в условиях угроз украинских дронов, обеспечивая точную идентификацию аппаратов, сообщает Интерфакс.

По замыслу авторов проекта, регистрация IMEI обеспечит точное определение местоположения смартфонов и предотвратит несанкционированное подключение неизвестных устройств к сети оператора. Эта мера должна способствовать снижению риска возникновения массовых отключений мобильной связи и Интернета, вызванных действиями беспилотников.

Замминистра подчеркнул, что благодаря регистрации уникальных номеров удастся избежать блокировки легальных пользователей в случае опасности. Сегодня подобные ситуации решаются введением специальных режимов фильтрации трафика, таких как "белые списки" разрешенных ресурсов и ограничения на использование зарубежных SIM-карт.

Помимо вопросов национальной безопасности, система учета IMEI может упростить борьбу с серым импортом техники и кражами мобильных устройств. В настоящее время база уникальных номеров используется преимущественно производителями оборудования и правоохранительными органами для идентификации украденных гаджетов.