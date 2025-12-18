Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 декабря: 11 175,0195 руб/1 г золота и 162,7600/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 175,0195 руб.
- 1 грамм серебра - 162,7600 руб.
- 1 грамм платины - 4 718,9302 руб.
- 1 грамм палладия - 4 090,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 153,4702 р. (1,39%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 186,0399 р. (4,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 112,2200 р. (2,82%).