«Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией для состоятельных частных клиентов в 2025 году

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом XVII ежегодной премии WEALTH Navigator Awards в номинации «Лучшая управляющая компания для состоятельных частных клиентов». Премия объединила лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

Работа с состоятельными частными клиентами является одним из ключевых направлений деятельности «Альфа-Капитала». Компания активно работает с HNWI-клиентами, и сегодня под управлением находятся средства более 14 тысяч состоятельных инвесторов. Помимо инвестиционного консультирования и разработки индивидуальных стратегий, «Альфа-Капитал» в рамках программы Alfa Capital Wealth предлагает клиентам расширенный набор юридических и налоговых сервисов партнеров, а также lifestyle-услуги.

«Для нас эта премия — подтверждение доверия со стороны клиентов и профессионального сообщества. Мы последовательно строим работу в сегменте HNWI, опираясь на экспертизу, ответственность за результат и долгосрочные отношения. Такой подход позволяет нам развивать решения, которые соответствуют ожиданиям состоятельных инвесторов», — отметил Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал».


/ Сибирское Информационное Агентство /
