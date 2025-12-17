УК «Альфа-Капитал» присоединяется к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах

Программа начнет работать в России с 1 января 2026 года. Заявление о вступлении компании будет рассмотрено на Совете Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов 18 декабря.

Участие в системе гарантирования является добровольным и обеспечивает дополнительную защиту интересов частных инвесторов. В случае банкротства профучастника его клиенты – владельцы индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) смогут получить компенсационные выплаты из специального фонда, формируемого из отчислений участников системы. Максимальная сумма возмещения составит 1,4 млн рублей по всем счетам клиента в компании.

«И хотя статистически банкротства профучастников являются редким явлением в российской практике, создание системы гарантирования будет дополнительно способствовать росту интереса к ИИС прежде всего в массовом сегменте аудитории, особенно в синергии с маркетинговыми усилиями государства и участников рынка по продвижению инструментов инвестиций. Это еще один шаг на пути к достижению амбициозной стратегической цели, намеченной государством: удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году», – прокомментировала Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

«Альфа-Капитал» последовательно поддерживает меры, направленные на формирование культуры долгосрочного инвестирования, включение граждан в раскрытие потенциала экономики и повышение доверия к современным финансовым продуктам. Компания участвовала в разработке концепции индивидуальных инвестиционных счетов и ее реализации с момента запуска этого инструмента на российском рынке в 2015 году.