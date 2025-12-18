По мнению британского журнала The Economist, Вооружённые силы Украины столкнулись с тремя основными проблемами, негативно влияющими на эффективность их действий на передовой, передаёт РБК:

1. Проблемы с мобилизацией и комплектованием личным составом. Согласно источнику в Генеральном штабе Украины, страна испытывает серьёзные трудности с пополнением рядов военнослужащих, особенно в первой половине 2025 года.

2. Рост эффективности российского применения беспилотных аппаратов. Российские военные используют большее количество дронов, действующих на дальних дистанциях, что создаёт значительные препятствия для украинской стороны в логистике снабжения.

3. Сложные локальные условия. Например, на Покровском направлении отмечается низкая координация сил украинской армии, что снижает её боеспособность.

Кроме того, бывший командующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный выразил мнение, что ситуация на фронте будет лишь ухудшаться. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил значительный прогресс российских военных операций, указывая на увеличение территорий, находящихся под контролем РФ.

Проблемы не ограничиваются военным фронтом. Газета The New York Times отмечает грядущие социальные вызовы, связанные с наступлением холодов и отсутствием центрального отопления в ряде населённых пунктов Украины, что добавляет дополнительный фактор нестабильности.

Ранее Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, выразил уверенность в приближающемся разрешении украинского конфликта. Он указал, что ситуация достигла точки, когда возможен реальный выход из длительного кризиса.