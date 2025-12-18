«Страхи по поводу большой войны с Россией — ложь и бред»: 10 цитат Путина о приоритетах российской армии

Владимир Путин сделал ряд ключевых заявлений на заседании коллегии Минобороны. Среди главных тем — оценка текущей военно-политической обстановки, успехи российской армии и перспективы восстановления контактов с европейскими странами. Особое внимание уделено вопросам расширения НАТО и будущему развитию российской оборонной техники, передаёт РБК.

Фото kremlin.ru

1. Об отношениях Запада и России:

Президент охарактеризовал геополитическую ситуацию как напряженную. Однако заявления западных политиков о возможности «большой войны» он назвал «ложью и бредом».

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли.»

2. О действиях Запада после распада СССР:

«После распада Советского Союза Запад продавливал свои интересы на российском направлении силовым путём, ждал быстрого развала России и сознательно довёл до войны ситуацию на Украине.»

3. О диалоге с Западом:

«Сейчас есть диалог Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию на Украине, но европейские элиты действуют как „подсвинки“, надеющиеся поживиться на развале России.»

4. О расширении НАТО:

«Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. Ну и что? Плевать хотели — одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем.»

5. О разрешении конфликта:

«Москва предпочла бы решить проблему на Украине дипломатическим путём, но если от разговора по существу откажутся, мы добьёмся освобождения наших исторических земель военным путём.»

6. О контроле над населенными пунктами:

«Российская армия в 2025 году взяла под контроль более 300 населенных пунктов.»

В дальнейшем будет последовательно решаться «задача создания и расширения буферной зоны», добавил президент.

7. О состоянии вооруженных сил:

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.»

8. О внутреннем положении Украины:

«Развал государства Украины виден даже по таким мелочам, как золотые унитазы чиновников.»

9. О развитии технологий в российской армии:

«На вооружение постоянно поступает современная техника, беспилотники и роботизированные системы. До конца года будут приняты на боевое дежурство новые ракеты средней дальности „Орешник“.»

10. О шансах на возобновление диалога с Европой:

«Есть надежда на восстановление диалога с Европой, но при нынешней европейской элите вероятность такого сценария крайне низка.»